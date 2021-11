Supporters en medewerkers van Waasland-Beveren doneren bloed voor Het Rode Kruis

In het Gentse Kuipke is gisteren de wielerzesdaagse van start gegaan. Na dag één staat Jasper De Buyst uit Erpe-Mere er met z'n Duitse ploegmaat Roger Kluge aan de leiding. Maar het meeste indruk maakte misschien wel het duo Kenny De Ketele en Robbe Ghys. De Ketele rijdt voor de allerlaatste keer mee. Hij gaat binnenkort op wielerpensioen. Net als in 2019 zou hij samen met Ghys natuurlijk graag nog eens winnen.