Naar Aalst dan, daar staat vanavond alles in het teken van het natourcriterium. Het is al de 87ste editie. Groene trui Biniam Girmay en ritwinnaars Jasper Philipsen en Victor Campenaerts zijn de grootste namen op de affiche. In Aalst is het criterium één van de hoogdagen van het jaar. De organisatie verwacht vanavond 60.000 man, de horeca-uitbaters zetten zich dus schrap voor een drukke avond en nacht.