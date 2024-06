Supporters Eendracht Aalst kuisen jeugdcomplex Zandberg op: "Onze jeugdwerking moet blijven bestaan"

Er is momenteel een ware leegloop aan de gang bij Eendracht Aalst. De club hoopt nog altijd dat het kan aantreden in de nationale reeksen, en wacht op een beslissing van het BAS. Maar het ziet ernaar uit dat het eerste provinciale zal worden. Als er nog een club is ten minste, want het clubbestuur is ondertussen van de aardbol verdwenen. En dat is er er ook aan te zien, want de infrastructuur ligt er verlaten en verwilderd bij. Maar dat kunnen de trouwe supporters niet langer aanzien. Deze ochtend verzamelden ze op jeugdcomplex Zandberg om het complex op te knappen. Ze doen er alles aan om de jeugd, de toekomst van de club, volgend seizoen toch te laten voetballen.