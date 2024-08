In Zele vindt vandaag traditioneel de Tractorpullingwedstrijd plaats. Het is al de 29ste editie intussen, en ook dit jaar zakken er heel veel verschillende tractoren en supertrucks van over heel Europa af naar Zele. Het is één van de grootste en bekendste wedstrijden in ons land. Meer dan zevenduizend mensen komen vandaag kijken naar de loeiende motoren en de grote hoeveelheid paardenkracht.