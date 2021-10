Superflitspaal trapt handhaving af van nieuwe circulatieplan in Aalst

In Dendermonde wordt er vanaf deze week gewerkt op de Mechelsesteenweg, een belangrijke en drukke verkeersader door de stad. Nog tot eind dit jaar krijgt het wegdek daar een stevige opknapbeurt. Verzakkingen worden weggewerkt en de rijbaan krijgt een nieuwe laag asfalt. Ook de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden veiliger gemaakt. Tijdens de werken wordt het verkeer in elke richting over één rijstrook in plaats van twee geleid. De Mechelsesteenweg is een gewestweg en dus is het Agenstschap Wegen en Verkeer verantwoordelijk voor het project. Hier en daar klinkt wel kritiek omdat de heraanleg samenvalt met de grote werken aan de Zeelsebaan in Grembergen, een andere belangrijke invalsweg. Ook die werken zullen pas tegen het einde van het jaar zijn afgerond. Al zitten de aannemers wel op schema, zegt de stad.