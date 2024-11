Voor veel kinderen is het nu al uitkijken naar het einde van het weekend. Want dan krijgen ze het bezoek van Sint-Maarten en zijn pieten. De goedheiligman komt op verschillende plekken langs, in onze regio. Maar voor hij aan zijn nachtelijke ronde begint, mag hij nog even genieten. Dat deed hij vanmorgen, op z'n eigen festival in een school in Aalst.