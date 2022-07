Superfan uit Denderleeuw ziet Rolling Stones morgen voor de 169ste (!) keer live

Morgenavond treden The Rolling Stones op in ons land, voor het eerst in 8 jaar komen ze nog eens naar België. En wie daar rijkhalzend naar uit kijkt, is superfan Luc uit Denderleeuw. Het wordt voor hem de 169ste keer dat hij de Britse band live aan het werk zal zien. Overal ter wereld volgt hij de Stones, die intussen wel al de leeftijd van 80 jaar naderen. Hun laatste tournee is mogelijk die in Australië van volgend jaar. Dan gaat Luc met plezier naar daar om de band nog enkele laatste keren aan het werk te zien.