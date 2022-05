Het asielopvangcentrum in Beveren vangt al twee jaar vluchtelingen op van over de hele wereld. Een mooie mix van culturen, allemaal met hun eigen gebruiken, ook in de keuken. En dat levert boeiende gesprekken en ontmoetingen op aan tafel, in die mate zelfs dat het centrum er een nieuw integratieproject in zag: de zogenaamde 'volxkeuken'. In samenwerking met het restaurant “Tafel van de Heilige Geest” gaan er nu drie edities van die volxkeuken van start. Vandaag is er de eerste, waarbij deze keer de mensen uit Eritrea een paar tientallen gasten uit de gemeente zullen ontvangen, en hen laten kennismaken met de Eritrese eetcultuur.