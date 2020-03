Wielrennen dan. Het is een teleurstellend openingsweekend geworden voor onze streekrenners. In Kuurne-Brussel-Kuurne liet Van Avermaet zich wel zien, maar meedingen voor de overwinning zat er niet in. Daar ging de winst naar de Deen Asgreen. En ook de Omloop Het Nieuwsblad gisteren verliep niet zoals gepland voor Van Avermaet en Naesen. De overwinning in Ninove ging naar Jasper Stuyven.