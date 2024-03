Stuwwachters dagvaarden Vlaamse Waterweg voor gebrek aan veiligheid

Een kinderdagverblijf in de Knaptandstraat in Sint-Niklaas moet drie maanden de deuren sluiten. Dat heeft het Agentschap Opgroeien beslist. De schorsing komt er na een anonieme klacht over een kinderbegeleidster. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het zou gaan over grensoverschrijdend gedrag en foutief pedagogisch handelen. Maar de uitbater van het kinderdagverblijf zegt dat er niets aan de hand is. Ze willen de sluiting ongedaan maken via de rechtbank. De schorsing is vandaag ingegaan en duurt nog tot 20 juni. Er verblijven 17 kinderen in het kinderdagverblijf. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is op de hoogte van de situatie en zoekt een oplossing voor de getroffen gezinnen.