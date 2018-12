Stuk beton van viaduct in Gentbrugge valt door dak van bus

De mobiliteit in het Waasland krijgt een investering van 76 miljoen euro, de komende 3 jaar. Dat meldt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls aan onze redactie. Hij zetelt in de Commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement. De gelden zijn opgenomen in een Geïntegreerd Investeringsplan. Dat wil zeggen dat het opzij staat om te investeren. Het belangrijkste project in het Waasland wordt de aanleg van de Oostelijke tangent in Sint-Niklaas. Die tangent moet de ring rond de stad vervolledigen. Daarvoor is 21 miljoen euro vrijgemaakt. Ook voor de heraanleg van enkele gewestwegen zoals de N70 in Beveren, de N403 in Sint-Pauwels en de N446 in Waasmunster is er geld voorzien. Ook een opknapbeurt van de Scheldebrug in Temse staat op de planning. Doel van de investeringen is om de mobiliteit te verbeteren en het aantal verkeersongevallen terug te dringen.