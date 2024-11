Stug Dender pakt punt op Bosuil

In de Jupiler Pro League heeft FCV Dender vrijdagavond voor een klein stuntje gezorgd. Op de Bosuil pakte het een puntje tegen Antwerp, het werd 1-1. Na vijf minuten komt Dender op voorsprong dankzij deze frommelgoal. Daarna gaat de thuisploeg op zoek naar de gelijkmaker, maar Dender-doelman Verrips pakt uit met een reeks prima saves. Ook in de tweede helft blijft Antwerp aandringen. Ondrejka knalt op de paal. 10 minuten voor tijd plooit Dender dan toch. Kerk mist in eerste instantie zijn schot, maar de herkansing gaat binnen. Al bij al een mooi punt voor de mannen van coach Euvrard.