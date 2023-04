Studie voor ontsluiting Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas uit de startblokken

Tijdens de voorbije flitsmarathon heeft maar liefst 13 procent van alle gecontroleerde bestuurders in Kruibeke en Temse te snel gereden. Dat zijn zeer slechte cijfers. Om u een idee te geven: vorig jaar reed in heel Vlaanderen amper 3% te snel. Afgelopen vrijdag organiseerde de politie over het hele land snelheidscontroles. In Kruibeke en Temse heeft de politie op 10 plaatsen geflitst. In totaal werden er meer dan 3.700 voertuigen gecontroleerd. Daarbij liepen 471 bestuurders tegen de lamp, maar liefst 13 procent dus. Teleurstellend, klinkt het bij de lokale politie, die het aantal hardrijders ook elk jaar ziet toenemen. Ook op andere plaatsen in onze regio hield de politie snelheidscontroles. Maar op die resultaten is het nog even wachten.