Onderwijs Studenten zoeken verkoeling met temperaturen die zullen oplopen tot zo'n 30 graden

In juni duiken de meeste studenten in de studieboeken. Dat is in Aalst niet anders. Zo'n ... middelbare schoolstudenten en ... hogeschoolstudenten trekken er massaal naar gemeenschappelijke studieruimtes. Want de examenperiode zorgt voor veel stress en de hitte maakt studeren niet eenvoudig. Een beetje sociale druk door anderen te zien blokken en airco zorgt voor extra moed. Zo namen we een kijkje in de bibliotheek Utopia en het zwembad Aquatopia, waar tientallen studenten samen studeren.