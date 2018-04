Studenten verzamelen 2 ton (!) dopjes voor blindengeleidehonden

Dat dossiers over asbest de gemoederen hoog kunnen doen oplaaien, wekt al lang geen verbazing meer op. Na de hetze in Sint-Niklaas rond SVK, gingen de poppen de voorbije dagen ook in Sint-Gillis-Waas aan het dansen. Aanleiding hiervoor, de asbestgolfplaten op gemeenteschool De Zandloper in Meerdonk. Het dak zal vernieuwd worden, maar het voorstel van de meerderheid was lang niet naar de zin van de oppositiepartijen.