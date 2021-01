Gezondheid Studenten verpleegkunde Odisee staan klaar om te helpen met vaccineren

Momenteel wordt er volop gediscussieerd over de locaties van de verschillende vaccinatiecentra. Maar de vraag is natuurlijk ook wie als die vaccins gaat zetten? Mensen uit de zorg in de eerste plaats, maar die hebben het al zo druk. En daarom wordt er ook gekeken naar studenten verpleegkunde. Die van de Odisee-hogeschool in Sint-Niklaas willen alvast een handje helpen. De directie heeft de vraag om studenten in te schakelen nog niet officieel gekregen. Maar we staan klaar, klinkt het. Odisee overweegt om een vijftal studenten af te vaardigen.