Studenten planten 500 nieuwe bomen in eigen bos na moeilijke zomers

Voor alle duidelijkheid: het atheneum in Beveren is helemaal geen alleenstaand geval. Er zijn heel wat scholen die worstelen met een tuchtprobleem. Zo was er vorige week ook een vechtpartij onder scholieren in Zottegem. Toch is geweld op school nog altijd een randverschijnsel. Dat zegt pedagoog Pedro De Bruyckere, die zich al jaren verdiept in de leefwereld van jongeren. Er zijn wel aanwijzingen dat de agressie toeneemt, omdat de motivatie van de scholieren afneemt. Hij ziet trouwens niet alleen verantwoordelijkheden voor de scholen, maar wijst ook naar de ouders.