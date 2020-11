Nieuws Studenten Odisee Hogeschool aan de slag in coronatestcentra

Om de mensen in de coronatestcentra te ontlasten, worden ondertussen zoveel als mogelijk studenten verpleegkunde en geneeskunde ingezet. Veertien studenten van de Odisee Hogeschool in Sint-Niklaas zijn zo al aan de slag. Ze assisteren de artsen, maar nemen bijvoorbeeld ook al zelf testen af. We gingen langs in het testcentrum aan het zwembad in Sint-Niklaas en spraken er met Lotte.