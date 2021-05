Studenten nemen vaccinatiecentrum over, vanaf juni 750.000 prikjes per week

De steeds betere cijfers zorgen ervoor dat in sommige ziekenhuizen binnenkort weer bezoek zal toegelaten zijn. Dat is onder meer het geval in het AZ Nikolaas, het AZ Lokeren en het AZ Sint-Blasius. Daar is terug bezoek toegelaten vanaf volgende woensdag 26 mei. Deze versoepeling is wel enkel van tel voor mensen die langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven. In die gevallen begint het gemis aan familie of vrienden dan echt wel zwaar te wegen, merken ze in de ziekenhuizen. Voor die groep van patiënten wordt dan ook driemaal per week opnieuw bezoek toegelaten.