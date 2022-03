Studenten kunstacademies Wetteren en Geraardsbergen stellen asurnen tentoon

Droevig nieuws uit de theater- en musicalwereld. Want acteur Luk Vernimmen uit Overmere, bij Berlare, is plots overleden. Vernimmen, hier in beeld met kroonprins Filip, stond aan de wieg van Festivaria, de vereniging die de openluchtspektakels op het Donkmeer opvoert. Hij schitterde ook zélf meermaals in de hoofdrol. Onder meer in de musicals Annie, The Sound of Music en My Fair Lady. De man speelde ook enkele televisierollen, maar zijn échte passie was Festivaria, waar hij ook in het bestuur zetelde. Vernimmen is 74 jaar geworden.