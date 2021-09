Steeds meer meisjes kiezen voor een technische richting, dat stellen ze toch vast in Richtpunt campus Hamme. Want dit schooljaar zijn daar maar liefst 10 meisjes ingeschreven in de klassen industriële wetenschappen of houtbewerking. En voor de school is dat een recordaantal. Het schoolbestuur gelooft in het technische talent, want tussen al dat mannelijk geweld kunnen de meisjes prima aarden, ze zijn vaak creatief, fijner in de afwerking en daardoor bij de betere van de klas.