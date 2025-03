Student-ondernemers van Matje uitgeroepen tot 'Starter van het jaar 2024' in Geraardsbergen

In Geraardsbergen zijn de twee student-ondernemers Dustin De Boeck en Thibeau De Smet met hun streekbier 'Matje' door het Geraardsbergse starterscomité uitgeroepen tot 'Starter van het Jaar'. 'Matje' is een streekbier gebrouwen op basis van mattenwei. Dat is het restproduct van de mattentaart, wat de boeren normaal gewoon weggieten. Het mattenwei krijgt met dit streekbier nu een tweede leven. De twee jongens willen met het biertje zo de toekomst van de bekende Geraardsbergse mattentaarten veilig stellen. Met hun prijs krijgen ze onder meer een cheque van duizend euro.