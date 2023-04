Strijkijzer zet garage aan woning in lichterlaaie in Zele

In Zele heeft het deze namiddag gebrand in een garage van een woning. Dat gebeurde op de Heikant. De bewoonster was er aan het strijken, toen ze heel even de garage verliet. Vermoedelijk is een kledingstuk tegen het strijkijzer gevallen, en is zo de brand ontstaan. Toen de vrouw terug in de garage kwam, merkte ze de vlammen op. Ze sloot meteen alle deuren zodat er geen extra zuurstof in de ruimte kwam. De brand bleef daardoor beperkt. De schade in de garage is wel groot, en ook een heleboel kleding ging in de vlammen op. Maar de bewoners konden vrij snel hun huis weer in. Niemand raakte gewond. De Heikant was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.