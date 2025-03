Stress maar ook vreugde bij eedaflegging van Tina Van Havere (Vooruit) in Vlaams Parlement

Tina Van Havere uit Kruibeke heeft vandaag de eed afgelegd in het Vlaams parlement. Ze vervangt daar Burak Nalli, die in Gent schepen is geworden. Van Havere werkte tot gisteren als adviseur op het kabinet van minister Frank Vandenbroucke. In het Vlaams parlement wil ze zich vooral toeleggen op alle sociale dossiers zodat niemand uit de boot valt. Het was een spannende dag voor haar, en haar familie, en wij waren erbij.