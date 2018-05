De vakbond ACOD LRB, die een aantal werknemers van kinderdagverblijf Driekoningen in Sint-Niklaas vertegenwoordigt, is niet te spreken over de uitspraken van schepen Marijke Henne. Enkele ouders hebben klachten over het eten van de kinderen, sinds dat in de grootkeuken van het OCMW wordt klaargemaakt. In het TV Oost Nieuws van gisteren had de Sint-Niklase schepen van Kinderopvang dit daarop te zeggen. Dat de schepen de schuld van de onrust bij de personeelsleden legt vindt de vakbond ongehoord en een brug te ver. De vakbond vraagt excuses van de schepen en zal vanavond, samen met de ouders, protesteren op de gemeenteraad.