Streekrenners van Team Flanders-Baloise verkennen parcours van Omloop Het Nieuwsblad

Over drie dagen is het eindelijk zover, dé dag waar alle wielerliefhebbers naar uitkijken, de start van het Belgische wielerseizoen met de Omloop Het Nieuwsblad. Het was dan ook druk vandaag in de Vlaamse Ardennen, waar de meeste teams op verkenning gingen. Ook Team Flanders-Baloise, met streekrenners Alex Colman en Dylan Vandenstorme, testte de fietsen op de kasseien. Wij gingen kijken op de Haaghoek en de Leberg.