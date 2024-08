Streekrenners met veel goesting aan de start van de MuurClassic in Geraardsbergen

In Geraardsbergen heeft vandaag de tweede editie van de MuurClassic plaatsgevonden. De wielerwedstrijd is dit jaar gepromoveerd naar een elitekoers op de UCI-kalender. Met onder andere Rasmus Tiller, Tim Declercq, Tom Van Asbroeck en Jenno Berckmoes staan er heel wat mooie namen aan de start. Al kwam het meeste volk vooral naar buiten voor thuisrenner Steffen De Schuyteneer. De jonge renner van Lotto Dstny meet zich vandaag tussen de profs in zijn eigen Geraardsbergen.