Voor ze daar over de streep in Oudenaarde reden, zijn ze dwars door onze streek gefietst. De Ronde van Vlaanderen is dan ook een hoogdag. Zeker nu er opnieuw massaal volk langs de kant de weg staat. Bijvoorbeeld in Haaltert, dat dit jaar Dorp van de Ronde is. En in Kruibeke was de fanclub van Brent Van Moer al vroeg op post om de Beverse renner vanop de eerste rij te zien.