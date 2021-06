Streekgenoten wonen alle wedstrijden Rode Duivels bij... Ook de finale?

SKN Sint-Niklaas heeft een nieuwe trainer. En het is een oude bekende die terugkeert. Robby Buyens begint al aan zijn derde periode als trainer van de Klaasjes. Buyens neemt de plaats in van Thierry Pister. Die werd vorige maand al aangesteld, maar koos na enkele weken toch nog voor een andere job. Robby Buyens komt over van Lochristi en wil Sint-Niklaas op termijn terug loodsen naar tweede amateur. Zelf was Buyens 6 jaar lang speler van Sint-Niklaas, en dus ook al twee keer trainer, het laatst in 2016. Hij zorgde zes jaar geleden nog voor de promotie naar de toenmalige 3de klasse.