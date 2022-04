Zondag is zover: dan wordt de Ronde van Vlaanderen gereden. Vlaanderens Mooiste start in Antwerpen, doorkruist dan onze regio en komt uiteindelijk aan in Oudenaarde. De renners rijden in onze regio dit jaar niét over de Bosberg en de Muur van Geraardsbergen, maar ze moeten wel over de kasseien van de Lippenhovestraat en de Paddestraat zien te geraken. Het zwaartepunt van de koers ligt overduidelijk in de Vlaamse Ardennen. Zo rijden de renners maar liefst drie keer over de Oude Kwaremont. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat daar nu al heel wat wielerliefhebbers op post zijn. Op deze weide naast wielercafé 't Juiste Verzet is er plek voor zo'n zeventig campers. En die staat nu al voor de helft vol met wielerfans van over het hele land en ver daarbuiten. Ze tellen samen af naar zondag, de hoogdag van het Vlaamse wielrennen.