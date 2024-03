Streekfonds Oost-Vlaanderen ondersteunt 44 projecten

Honda Motor Europe, het bedrijf achter onder meer de bekende Japanse auto's en motoren, gaat zijn verkoopsteam voor de Benelux opnieuw naar Aalst verhuizen. Honda was in 1962 de eerste Japanse auto- en motorconstructeur die een fabriek in Europa opstartte. En dat was op de site aan het Wijngaardveld in Aalst. Vandaag is de vestiging nog altijd een belangrijk opslag- en distributiecentrum voor Honda-onderdelen in Europa. Sommige van die stukken, zoals autobumpers, worden hier ook gefabriceerd. Vandaag maakt Honda Europe bekend dat nu ook het Benelux sales team vanuit Zellik naar Aalst zal verhuizen. Dat is goed voor meer dan 50 arbeidsplaatsen. In totaal zullen er hier op deze site dan meer dan 300 mensen voor Honda Europe aan het werk zijn.