Streekfonds Oost-Vlaanderen ondersteunt 42 projecten in de provincie

In deze drukke tijden is het niet altijd vanzelfsprekend om rust te vinden in het leven. Zeker niet voor jongeren in kwetsbare thuissituaties. Vzw Lia in Waasmunster is een organisatie die zich inzet voor jongeren die het moeilijk hebben. Het centrum voor jeugdzorg heeft een gigantische tuin waar de jongeren zich kunnen terugtrekken wanneer het hen allemaal wat te veel wordt. Binnenkort komt daar ook een bijzonder kunstwerk te staan. Om dat kunstwerk te betalen is er een crowdfunding gestart.