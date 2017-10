Strategische poldergronden in Doel zullen dan toch niet verkocht worden

In Beveren kunnen er de komende 5 jaar nog eens 3.000 huizen worden bijgebouwd. Er komt namelijk zo'n 120 hectare aan woongebied bij. Dat staat te lezen in de laatste woon-behoeftestudie van de gemeente. Een goede 80 hectare zal gerealiseerd worden in stedelijk gebied. Dat zijn de woonkernen in Beveren en in Melsele. De rest van de huizen komt dan in de andere deelgemeenten. 700 huizen zullen gebouwd worden in het gebied tussen de Pastoor Steenssensstraat en de Grote Heidestraat. Uitbreiding van de woongelegenheid is nodig om de bevolkingsgroei op te vangen en de woningprijzen betaalbaar te houden. De oppositie in Beveren maakt zich wel zorgen over de mobiliteit. Zij denkt dat de bestaande wegen de verkeersdrukte niet zullen aankunnen.