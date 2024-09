Opvallend aan heel wat scholen vandaag: veel kinderen zijn te voet of met de fiets naar school gegaan. Dat komt omdat het vandaag Strapdag is. Op deze dag is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen zich te voet of met de fiets verplaatsen, stappen en trappen dus. In ruim 1.400 basisscholen, verspreid over 166 gemeenten, deden ze daar aan mee. En ook in de Vrije Basisschool Grotenberge in Zottegem 'strapten' ze mee.