In de Schoolstraat in Melsele zijn 2 mensen gewond geraakt nadat hun auto over de kop ging na een aanrijding. De twee auto's reden in de richting van de gewestweg N70 toen ze met elkaar in aanrijding kwamen. Eén auto ging daarbij over de kop, raakt een verkeersbord en kwam op het voetpad tot stilstand. De 2 inzittenden moesten met verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. De bestuurder van de andere wagen bleef ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse voor het opruimen van de brokstukken. De Schoolstraat staat al jaren bekend als een drukke en gevaarlijke verbindingsweg tussen de E34 en de N70.