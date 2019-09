Opmerkelijke transfer bij de politie. Jurgen De Landsheer, de korpschef van de politiezone Geraardsbergen/Lierde, wordt binnenkort de nieuwe politiebaas van de zone Brussel-Zuid. De Landsheer begon zijn carrière in de hoofdstad en keert na zes jaar terug. Een grote uitdaging, want het korps daar zit in een negatieve spiraal. Burgemeester Guido De Padt hoopt dat er in Geraardsbergen een nieuwe korpschef komt die de lijn van De Landsheer voortzet.