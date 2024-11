Strafste verpleger van Vlaanderen werkt in OLV ziekenhuis in Aalst, Dirk Cammerman (62) in de bloemetjes gezet

Eén van de drie 'Strafste verpleegkundige van het jaar' werkt in het OLV Ziekenhuis in Aalst. Dirk Cammerman sleepte de prijs in de wacht, van de challenge verpleegkunde van ziekenhuis aan de stroom. Op de afdeling Intensieve Zorg draait Dirk al veertig jaar mee. Dag in en dag uit zet hij zich met volle motivatie in voor z'n patiënten, en dat wordt duidelijk gewaardeerd. De 62-jarige man mag wel bijna op pensioen, maar ook dan zal hij z'n passie niet zomaar loslaten.