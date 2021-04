Straffen voor illegale bomenkappers Electrabelsite Aalst

Waasland-Beveren is nog niet uitgeteld. Geelblauw heeft op de laatste speeldag een rechtstreekse degradatie naar 1B kunnen afwenden. Het won zelf van OH Leuven met 1-2, en Club Brugge won van Moeskroen met 4-2. En daardoor wipt Waasland-Beveren over Moeskroen naar de 17de plaats. Moeskroen eindigt als laatste en degradeert. Waasland-Beveren heeft nu nog twee wedstrijden voor de boeg om het behoud veilig te stellen. Tegenstander in die barrages is Seraing, het nummer 2 uit 1B. Het was een onwaarschijnlijk scenario. WB kwam 1-0 op voorsprong, en hield dat vast tot aan de rust. Vlak na rust moest WB wel de 1-1 gelijkmaker incasseren en bovendien gaf Moeskroen de Wase hoop een ferme dreun door zelf de 1-0 te scoren bij Brugge. Daardoor was Waasland-Beveren weer virtueel laatste. Club zette op tien minuten tijd de scheve situatie tegen Moeskroen weer recht en scoorde twee keer, waardoor het 2-1 werd in Jan Breydel. Maar Moeskroen milderde opnieuw tot 2-2 gelijk. Uiteindelijk kon geelblauw twintig minuten voor tijd de 1-2 maken en vanaf dan was het bang afwachten wat er ging gebeuren in Brugge. Daar viel de verlossing pas in de slotfase. Brugge maakt 5 minuten voor tijd de 3-2 en net voor affluiten de 4-2. Beveren hield bibberend stand en zo voltrok er zich alweer een klein mirakel voor de Wase club.