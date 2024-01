Straf deelnemersveld en tienduizend toeschouwers verwacht op Flandriencross in Hamme

In het veldrijden zullen de wielrenners en -rensters deze zaterdag nog even halthouden in Hamme, vooraleer ze volgende week naar het WK in Tsjechië vertrekken. De Flandriencross in Hamme maakt deel uit van de X2O-trofee en kan rekenen op een straf deelnemersveld. Door de regen van de voorbije maanden ligt het parcours er ook een pak lastiger bij dan andere jaren. Er wordt spektakel verwacht en dat is ook te merken aan de ticketverkoop. De organisatie verwacht meer dan tienduizend toeschouwers.