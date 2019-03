Maandag starten in Kruibeke noodzakelijke wegenwerken op twee lokale wegen. Die wegen moeten later dienen als omleidingswegen wanneer de lang verwachte werken aan de N419 starten, dat is de gewestweg die Melsele met Kruibeke verbindt. In de Molen- en de Beverenstraat gaat de gemeente verkeersdrempels plaatsen en de putten in het wegdek vullen. Er wordt ook gewerkt aan de riolering en er komt een nieuw fietspad ter hoogte van de brug over de E17. Als die werken zijn afgerond kunnen de grotere wegenwerken aan de gewestweg beginnen. Vanaf juni zal de gewestweg van in Kruibeke tot aan de E17 volledig afgesloten worden. Als dat zover is, verwachten ze in Kruibeke grote hinder. Op de gewestweg passeren 65.000 voertuigen per week en net op dat moment vinden ook de werken aan Oosterweel plaats.