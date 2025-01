Stormvloed aan virale infecties zorgt stilaan voor beddentekort in ziekenhuizen

Ziekenhuizen in de regio worden overspoeld met mensen die getroffen werden door een virale infectie. Vooral patiënten met long- en luchtwegenproblemen, maar ook maag- en darmklachten duiken op. Ook in het Vitaz ziekenhuis in Sint-Niklaas is het opvallend drukker dan normaal. En de piek moet mogelijk nog bereikt worden, zeggen de artsen. Voorlopig moeten er nog geen ingrepen worden uitgesteld, maar er dreigt wel een plaatstekort.