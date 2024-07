De storm van gisterenavond heeft op verschillende plekken voor schade gezorgd. In Aalst heeft een boom het begeven. Hij kwam in twee delen naar beneden. De boom viel op een wagen die op een oprit stond, en een ander deel versperde de volledige straat. In Haaltert waaide het dak van de bibliotheek weg, door de hevige wind. Een deel van de boeken raakte beschadigd.