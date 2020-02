Storm verwacht: provinciale domeinen Oost-Vlaanderen zondag gesloten

Als de voorspellingen kloppen, dan zal het zondag heel zwaar gaan stormen. De storm Ciara trekt dan over ons land, met mogelijk rukwinden tot 120 kilometer per uur. Ciara zou dan meteen ook de eerste grote storm zijn in ons land sinds vorige zomer. Natuur en Bos vraagt daarom aan wandelaars om extra waakzaam te zijn. De bomen hebben nog maar weinig wind te verduren gekregen en er hangen dus nog flink wat kwetsbare takken aan. Daarnaast is het heel nat door de vele regen van de voorbije weken, waardoor bomen minder stevig in de grond geworteld zijn. Daarom besliste de provincie vandaag om alvast de provinciale domeinen en bossen te sluiten, vanaf zaterdagavond zes uur tot maandagmorgen. Zwembaden en sporthallen blijven wel nog open. Ook verschillende steden en gemeenten hebben intussen al maatregelen getroffen.