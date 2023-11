Storm Ciarán houdt lelijk huis in het Waasland: boom valt op dak in Stekene

Met rukwinden tot 110 kilometer per uur trekt storm Ciarán over ons land. Al sinds deze ochtend is het code oranje in Oost-Vlaanderen. En de telefoons van de hulpdiensten staan roodgloeiend met meldingen van schade. Eén van de getroffenen van de storm is Hilde uit Stekene. Een boom valt op haar huis, en raakt enkele dakpannen en zonnepanelen. Niemand raakt gewond. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws.