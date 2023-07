Storing aan Scheldebrug: urenlang geen treinverkeer tussen Temse en Puurs

Deze voormiddag omstreeks 10 uur is een vrachtwagen in de gracht naast de E34 richting Kust beland. De chauffeur verklaarde dat hij zich niet lekker voelde. Hij verloor even het bewustzijn en belandde daardoor in de gracht naast de snelweg. De stuurcabine kwam tot stilstand tegen een boom. Gelukkig was de truck niet geladen en de bestuurder kon op eigen kracht uitstappen. Hij raakte niet gewond en had ook geen medische verzorging nodig. Een alcohol- en drugstest was negatief. Een gespecialiseerde firma kwam ter plaatse om het gevaarte uit de gracht te takelen. Daarvoor moest een rijstrook een tijdlang afgesloten worden wat voor de nodige file zorgde.