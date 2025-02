Stoptreinen vanuit Dendermonde rijden vanaf maandag weer door tot in Antwerpen

Vanaf maandagochtend zullen de twee stoptreinen die van Dendermonde over Lokeren naar Antwerpen sporen, opnieuw doorrijden naar Antwerpen-Centraal. Dat laat Infrabel weten. De treinregeling voor die twee stoptreinen was tijdelijk aangepast door werken aan een spoorwissel in het station Antwerpen-Berchem en aan de spoorinfrastructuur in Antwerpen-Centraal. Door die werken was er eventjes minder spoorcapaciteit en moest Infrabel de dienstregeling aanpassen. Vooral het treinverkeer van en naar Antwerpen werd aangepast. De stoptreinen reden eventjes niet verder dan Sint-Niklaas, maar ze zullen vanaf maandag opnieuw doorrijden tot hun eindbestemming Antwerpen-Centraal. Wie meer info wil, kan terecht op de website van de NMBS.