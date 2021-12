Vooraleer we aan de kersttafel gaan is er voor vele ouders en kinderen eerst nog een afkoelingsweek. Wie tijdens deze extra week schoolvakantie voor de kinderen geen opvang heeft, die kan zijn kind naar de noodopvang sturen. In Aalst kunnen zo'n 125 kinderen terecht op twee locaties. Opvallend is dat de stad een externe organisatie inschakelt om de kinderen op te vangen, en dus geen beroep doet op stadspersoneel of op leerkrachten. De vraag is gesteld aan de scholen, maar niemand is er op ingegaan. Ook in Herzele voorzien ze noodopvang. Daar zijn het vooral de kinderbegeleiders van de buitenschoolse opvang die van dienst zijn.