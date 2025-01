Waar wél les gegeven werd, daar werd door de leerkrachten vaak op een ludieke manier actie gevoerd om zo hun collega's in Brussel te steunen. In Zele stonden er bijvoorbeeld stokoude leerkachten voor de klas. In Buggenhout was iedereen dan weer in het zwart gekleed. En aan de schoolpoort in Zottegem werden citroenen uitgedeeld, omdat de leerkrachten zich uitgeperst voelen.