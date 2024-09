STOFFvzw onthult Zwarte Moerbeiboom in Sint-Niklaas als herdenkingsmonument voor slachtoffers van asbest

In Sint-Niklaas is in het Brouwershof een monument ingehuldigd ter herdenking van slachtoffers van asbest. Het is de Zwarte Moerbeiboom die dienst doet als officieel herdenkingsmonument. Door de vroegere aanwezigheid van asbestverwerkende industrie, kenden de mensen hier jarenlang een mogelijk verhoogde kans op ziekte of overlijden door de kankerverwekkende stof. De inhuldiging is meteen ook de start van het project met de naam 'Zoals de Zwarte Moerbei'. Daarmee wil de vzw STOFF een stem geven aan de asbestslachtoffers in onze regio. Want het gaat niet enkel om de stad Sint-Niklaas. Ook de gemeenten Temse en Beveren werken er aan mee.