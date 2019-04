Stoffelijk overschot uit Dender gehaald in Ninove

Vier jonge vluchtelingen nemen in de loop van deze week hun intrek in een huurwoning in het centrum van Sint-Niklaas. Een plaatselijke vzw richtte een doorgangswoning in, waarin de jongeren verblijven als voorbereiding op een eigen huis of appartement. Het is al de tweede doorgangswoning die de vzw opent. Want vooral jonge vluchtelingen weten na hun procedure vaak niet waar naartoe.